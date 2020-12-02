Teknolojiyi geliştirecek yeni yetenekler ödüllendirildi

sınıf öğrencileri için bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması'nda kazananlar ödüllerine kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgievleri'nin Kocaeli genelindeki 4. sınıf öğrencileri için bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması'nda kazananlar ödüllerine kavuştu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ödül töreninde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın gençlere hitaben “Teknolojiyi sizler geliştireceksiniz ve herkesin düşündüğünden farklı düşünüp faydalı işler yapacaksınız” dedi.

Ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra şampiyon öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Covid-19 pandemisi önlemleri çerçevesinde gerçekleşen ödül töreninde Bilgievi öğrencileri heyecanlarını gizleyemedi. Teknoloji alanında bilgiler aktaran Başkan Büyükakın, teknolojinin yaşam biçimlerini değiştirdiğinin altını çizdi. Başkan Büyükakın, “Artık dünya çok farklı yer olmaya başlıyor. Eskiden okuma yazma bilmek yeterli oluyordu. Bugün ise teknoloji alanında okuryazar olmak gerekiyor. Dolayısıyla hayatımızı değiştiren teknolojinin bizden kayıtsız olmaması gerekiyor” dedi.

Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılmış olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Geleceğin dünyasında eğer var olmak istiyorsak özellikle robotik kodlama alanında çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Batılılar bugün bir medeniyet inşa etmeye çalışıyor ve onların kültür kodları farklı, yani onların inşa ettiği medeniyet bizim medeniyetle aynı olmaz. Bizim de kendi medeniyetimizi inşa etmemiz gerekiyor. Bu yol da çocuklardan geçiyor” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolü çerçevesinde Kocaeli ili içerisinde faaliyet gösteren resmi ve özel ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması'na bu yıl 17 bin öğrenci katılım sağladı. Katılımcılar arasından bin 321 öğrenci finale katılım hakkı elde etti. Final sınavı etabı pandemi nedeniyle Kılavuz Gençlik yazılım geliştirme birimi tarafından geliştirilen platformda 13 Temmuz ve 14 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Final sınavına giren öğrencilere Griceviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu uygulaması 1 yıllık ücretsiz kullanım kodu hediye edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere, Başkan Büyükakın ve protokol tarafından ödülleri takdim edildi. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerin okullarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfı yapılacak. Yarışmada ilk 10 sırada derece yapan öğrenci ve öğretmenlerine mansiyon ödülleri verildi. Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması'nın önümüzdeki yıl 4. kez gerçekleştirilmesi planlanıyor.