Tekstil atölyesinde cinayet işleyen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de Deva Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Savaş Taş'ı silahla vurarak, ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı.

Olay, 21 Eylül'de Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi. F.C. ve R.C. isimli şahıslar, daha önce birlikte iş yaptıkları Savaş Taş'ın tekstil atölyesine geldi. Aralarında husumet bulunan şahıslar arasında atölye önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden F.C., silahını çıkararak Savaş Taş'ın peşinden koştu. Can havliyle atölyeye giren Taş, sırtından ve kolundan vuruldu. F.C. ve R.C. ise olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Savaş Taş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taş'ın Deva Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Olay günü polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, R.C. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.