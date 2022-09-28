Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi

Kocaeli'de tırın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada, tekstil malzemeleri yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 27 HG 628 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü M.C. kazadan yara almadan kurtulurken, tırda bulunan tekstil malzemeleri yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle yol uzun süre trafiğe kapanırken, tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.