İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Telesiyej arızalandı, soğuğa dayanamayan aşağıya atladı

Kocaeli’nin önemli kayak merkezi olan Kartepe’de telesiyejin arıza yapması sebebiyle vatandaşlar 1 saat mahsur kaldı.

Kocaeli'nin önemli kayak merkezi olan Kartepe'de telesiyejin arıza yapması sebebiyle vatandaşlar 1 saat mahsur kaldı. Uzun süre telesiyejde bekleyen vatandaşlardan bazıları havanın soğukluğuna dayanamayarak telesiyejden aşağıya atladı.


Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü Kartepe ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, telesiyejin arıza yapması sebebiyle yaklaşık 1 saat mahsur kaldı. Arızanın hemen giderilememesi sebebiyle soğuğa dayanamayan vatandaşlardan bazıları telesiyejden atlayarak kurtuldu. Geçen 1 saatin ardından arıza giderilerek mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.


Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran vatandaşlardan biri, "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şuan donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi. Bir diğer vatandaş ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.