TEM Gebze güzergahında ağaçlandırma seferberliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gebze TEM Otoyolu yan yollar ile bağlantı yollarının kenarlarında yüzlerce ağacı toprak ile buluşturan büyükşehir ekipleri, hem doğanın korunmasına katkı sunuyor, hem de bölgeye görsel zenginlik katıyor. 72 bin metrekare ve 5 etaptan oluşan ağaçlandırma seferberliğinde daha önce 1. ve 2. etapta yaklaşık 23 bin metrekare alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilmiş ve farklı türlerden bin 49 ağaç dikimi yapılmıştı. Diğer etaplarda devam eden çalışmalarda ise bin 500 toros sediri, 64 dişbudak, 67 süs elması, 306 şeker akçaağaç, 25 tijli kartopu olmak üzere toplam bin 962 ağaç ve bin 540 çalı dikilerek otoyolun çevresi yeşil bir kuşağa dönüştürüldü.