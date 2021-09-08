İhlas Haber Ajansı

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TEM Otoyolu'nda 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda polis ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulan bir araçta inceleme yapıldı. Araçtaki şahısların kimliklerini inceleyen ekipler, 7 kişinin düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edilirken, araç sürücüsü A.S. ise göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında gözaltına alındı.

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