TEM Otoyolu'nda bayram tatilcilerinin oluşturduğu yoğunluk akşam saatlerinde arttı

Araçların ara ara durma noktasına geldiği yolda oluşan trafik havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu trafiğin yoğunluğu artıyor. Dün akşam saatleri itibari ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, tatil ve aile ziyareti için TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu. Dün akşam saatlerinde iş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç kuyruğu bugün de devam etti. Sabah saatlerinde yoğunluğun azaldığı TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayram tatilcilerinin araç kuyruğu havadan görüntülendi

Trafik ara ara durma noktasına gelirken, emniyet ekipleri denetimlerini sürdürerek trafiğin açılması için çabalıyor. TEM Otoyolu'nda oluşan yoğunluktan kaçmak için D100 Karayolu'na yönelen sürücüler, İzmit bölgesinde kent merkezindeki araçların da oluşturduğu trafik nedeni ile uzun araç kuyrukları oluşturdu. TEM otoyolu İzmit ilçesi geçişinde oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.