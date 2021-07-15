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TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu erken başladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli ve Birlik Günü tatilini 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birleştirmek isteyen vatandaşların, memleketine gitmek için yola çıkması ile birlikte TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluşmaya başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli ve Birlik Günü tatilini 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birleştirmek isteyen vatandaşların, memleketine gitmek için yola çıkması ile birlikte TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşmaya başladı.


Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul ve çevre illerden yola çıkmaya başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli ve Birlik Günü tatilini 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birleştirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, tatilcilerin yola çıkması ile birlikte yoğunluk oluşmaya başladı.


TEM Otoyolu Körfez, Derince, İzmit geçişlerinde trafik durma noktasına geldi.

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