İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM Otoyolunda durdurulan otomobilden 4 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde kaçak yollarla yurda girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili araçta bulunan 1 kişi tutuklandı.


Olay Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede herhangi bir geçerli belgesi bulunmayan Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Şahıslardan 3'ü İl Göç idaresine teslim edilirken, göçmenleri illegal yollarda Türkiye'ye soktuğu belirlenen Suriye uyruklu E.H. adlı şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.