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TEM Otoyolu'nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda polis ekiplerince durdurulan ticari taksi içerisinde 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan ticari taksi içerisinde 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde bir ticari taksi durduruldu. Aracın içerisindeki şahısların yapılan kimlik kontrollerinde 9 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.


Araç sürücüsü C.D. hakkında 'göçmen kaçaklığı' suçundan işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler ise gerekli işlemleri için ilgili kurumlara teslim edildi.

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