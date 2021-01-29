TEM Otoyolu'nda taksi içinde 9 göçmen yakalandı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan ticari taksi içerisinde 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde bir ticari taksi durduruldu. Aracın içerisindeki şahısların yapılan kimlik kontrollerinde 9 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Araç sürücüsü C.D. hakkında 'göçmen kaçaklığı' suçundan işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler ise gerekli işlemleri için ilgili kurumlara teslim edildi.