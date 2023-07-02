Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yeşillik alanda çürümüş ceset bulundu

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yol kenarındaki yeşillik alanda çürümüş ceset bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelmede cesedin vücut bütünlüğünü kaybettiği tespit edildi.

Olay, TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Yeşillik alandaki yoldan giden bir kişi gelen kötü koku üzerine polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde polis çürümüş cesetle karşılaştı. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelmede cesedin vücut bütünlüğünü kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekipleri cesedinin kesin ölüm sebebin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için araştırma başlattı.