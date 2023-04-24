TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişine bayram trafiği yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların dönüş yolculuğu TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

TEM Otoyolunun önemli bağlantı noktalarından olan Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramını şehir dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar dönüş yolcuğuna başlaması trafikte yer yer aksamalara sebep oluyor. Tatilin başlamasıyla birlikte İstanbul'dan Anadolu'ya geçişlerde yaşanan akıcı yoğunluk, geri dönüşlerde ise İstanbul yönünde yaşanıyor.