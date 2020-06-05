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TEM ve D-100'de hafta sonu yoğunluğu

Sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesini fırsat bulan vatandaşlar hafta sonunu il dışında geçirmek isteyince TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesini fırsat bulan vatandaşlar hafta sonunu il dışında geçirmek isteyince TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluştu.


Hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sonrasında il dışına gitmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nu kilitledi. İstanbul'dan ve çevre illerden hafta sonu tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların, mesai saatlerinin sonlanmasının ardından yola çıkması nedeni ile TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Ankara istikametinde kilometrelerce yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.


Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği Tem Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

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