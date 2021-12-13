Temaslı veya pozitif öğrenciler konaklama merkezinde misafir ediliyor

Kocaeli'de üniversite eğitimi alan temaslı veya testi pozitif çıkan öğrenciler, 14 günlük karantinalarını Gebze Konaklama Merkezinde geçiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerde eğitim gören temaslı ve pozitif çıkan öğrencilere konaklama hizmeti veriyor. Bu kapsamda Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi, üniversite öğrencilerinin karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirildi. 14 günlük karantina süreçlerini merkezde geçiren öğrencilere üç öğün yemek, temizlik, bilişim ve sağlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunuluyor.

Öğrenciler barınma merkezinde kaldıkları karantina süresince misafir ve ziyaretçi kabul edilmiyor. Bu süreçte öğrencilerin kullanabilmesi için banyo ve el havlusu, diş macunu, şampuan, maske, el dezenfektanı gibi şahsi malzemeleri büyükşehir belediyesince karşılanıyor. Ayrıca merkezde 7/24 sağlık personeli görev yapıyor. Merkezde kalan öğrenciler arasında herhangi bir olumsuzluk halinde ise öğrenciler hastaneye sevk ediliyor.