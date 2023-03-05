TEM'de 23 araç kazaya karıştı: 11 yaralı

23 aracın karıştığı kazalarda 11 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Çenedere Viyadüğü'nde meydana geldi. 31 ADD 755 plakalı yolcu otobüsüne bir otomobilin çarpmasıyla ilk kaza gerçekleşti. Ardından 700 metrelik mesafede 4'ü yaralamalı, 3'ü maddi hasarlı olmak üzere 7 ayrı kaza yaşandı. Biri turistleri taşıyan tur otobüsü olmak üzere 3 yolcu otobüsü, 13 otomobil, 2 silobas, 2 hafif ticari araç, çekici, meyve yüklü kamyon ve kapalı kasa kamyonet olmak üzere toplam 23 araç kazalara karıştı. Kazalarda 11 kişi yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgede seferber oldu. Kazadan dolayı araçlarda sıkışan bazı vatandaşları itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Trafik polisleri, TEM Otoyolu'na girişleri kapatarak, sürücüleri D-100'e yönlendirdi. Kazalı araçların çekilmesinin ardından yaklaşık 2 saat sonra İstanbul istikameti yeniden trafiğe açıldı.

"Otobüs duramayıp kaydı ve bize çarptı”

Ailesiyle beraber otomobille havalimanına giderken kazaya karışan Fransız turist, "Yolda yavaşlama vardı. Arabamız durmuştu. Arkadaki otobüs duramayıp kaydı ve bize çarptı. Biz turistiz, havalimanına gidiyorduk" dedi.

Rize'den İstanbul'a gittiği otobüs kazaya karışan yolculardan Kemal Yağcı ise, "Otobüsün orta sıralarında oturuyordum. Bir kamyon devrildi. Bizim nasıl kazaya karıştığımızı görmedim. Otobüste birkaç kişi yaralandı" diye konuştu.