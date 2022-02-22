TEM'de 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ZR 227 plakalı Citroen marka hafif ticari araç ile sol şeritte seyir halinde olan Muhammet Efeoğlu (28), önünde bulunan aracın lastiği patladığı için durduğunu fark etti ve kontrollü şekilde aracını durdurdu. 07 ZR 227 plakalı aracın dörtlü ikaz lambalarının yandığını gören Mehmet Türkiş (66) de seyir halinde olduğu 78 BL 642 plakalı Citroen marka otomobilini yavaşlatarak durdurdu. Araçların durmasıyla birlikte yavaşlayamayan İlhan Y. idaresindeki 35 GD 6775 plakalı Seat marka otomobil, Mehmet Türkiş'in kullandığı araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Citroen marka otomobil de hemen önündeki Muhammet Efeoğlu yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

2 kişi yaralandı, trafikte uzun kuyruklar oluştu

Kazanın şiddetiyle Seat marka otomobilin sürücüsü İlhan Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Burak A. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında TEM Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden kontrollü olarak normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"En arkadan gelen araç bizi zincirleme kazaya maruz bıraktı"

Kaza anını anlatan Muhammet Efeoğlu isimli sürücü, "Öndeki araç lastiği patlamış şekilde durmuştu. Sol şeride geçtiğim zaman 90 ile gidiyordum. Araçların fren lambalarını gördüğüm zaman ben de dörtlümü yaktım, yavaşlamaya başladım ve durdum. Arkadaki araca baktım dikiz aynasından, o da durdu. Arkadan çok süratli bir şekilde gelen araç, bizim arkamızdaki beyaz araca vurdu. O da yan döndü bize vurdu. Önümüzde duran aracın tekeri patlamış, o yüzden durmuş, sola çekmiş. Onun arkasında iki araç daha durdu. O arabaların durduğunu görünce otomatik olarak biz de durduk. Dururken dörtlümü yaktım. En arkadan gelen araç zincirleme kazaya maruz bıraktı bizi. Kaza olduktan sonra tekeri patlayan aracın sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti. Ondan sonra da biz fotoğraflarla uğraşırken adam çıkmış gitmiş" dedi.

"Biz arada kaldık"

Karabük'e gitmek üzere eşiyle birlikte İstanbul'dan yola çıktığını aktaran Mehmet Türkiş ise "Otoyolda sol şeritten gelirken önümdeki araç birden durdu. Arkasından ben de durdum. Ben durduktan sonra benim arkamdan gelen araç bana vurunca benim araç tamamen döndü. Dönünce bu kazaya sebep oldu. Biz arada kaldık. Durduk, hemen polisi aradık. Öndeki araçtaki arkadaşların hava yastığı açıldı, boyunlarında sıkıntı vardı. Onları ambulans götürdü. Bizde Allah'a şükür bir şey yok. Biz burada bekliyoruz" şeklinde konuştu.