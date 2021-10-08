İhlas Haber Ajansı

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TEM'de 3 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan otomobil içerisinde 3 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobil içerisinde 3 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü ise tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan bir otomobil içerisinde 3 düzensiz kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

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