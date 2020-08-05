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TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Alikahya mevkii Anlara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 4 araç çarpıştı. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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