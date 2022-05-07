TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde trafiğin yavaşlamasıyla birlikte İ.G.B. idaresindeki 34 DGL 924 plakalı Volkswagen marka otomobil, A.E. yönetimindeki 59 AB 638 plakalı Dacia marka otomobil, M.Ş.K. idaresindeki 34 CUH 705 plakalı Citroen marka otomobil ve R.G. idaresindeki 14 GJ 848 plakalı hafif ticari araç birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle Volkswagen marka otomobilde yolcu olarak bulunan İ.Ö.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

“3 araç birbirine çarpmış, biz de karıştık o kazaya”

Bolu'dan eşiyle birlikte gelirken kazaya karıştıklarını söyleyen Zeliha Geyhan, “Düz yolda eşimle birlikte arabaları takip ediyorduk. 3 araç birbirine çarpmış, biz de karıştık o kazaya. Onlar birbirlerine vurmuşlar, biz yolumuza gidiyorduk. Sonra biz de çarptık. Hafif yaralı var. Çok şükür büyük bir sorun yokmuş. Durumu iyiymiş” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.