TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda 2 tır, 1 kamyon ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Şekerpınar gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir aracın aniden fren yapması sebebiyle arkasında bulunan 2 tır, 1 kamyon ve 1 kamyonet de arka arkaya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer 3 aracın sürücüleri ise kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.