İhlas Haber Ajansı

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TEM'de 7 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Kocaeli’nde TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan kamyonda 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı,Edinilen bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir kamyonu takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü polisleri, Kocaeli TEM otoyolu üzerinde aracı durdurdu.

Kocaeli'nde TEM otoyolunda polis ekiplerince durdurulan kamyonda 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı,


Edinilen bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir kamyonu takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü polisleri, Kocaeli TEM otoyolu üzerinde aracı durdurdu. Polis ekiplerince sürücünün araçtan indirilmesinin ardından kamyonda yapılan aramada 700 koli halinde 7 milyon dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olay hakkında 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.

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