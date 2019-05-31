TEM'de bayram yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatilde geçirmek için vatandaşlar, tatilin başlaması ile yollara çıktı. İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ara ara yoğunlukların oluşmasına neden oldu. Otoyolun Kocaeli geçişinde de Dilovası ve Körfez ilçeleri geçişinde yoğunluk oluşturdu. Mesai saatinin sonlanması ile başlayan yoğunluğun gece saatlerinde artması beklenirken, polis ve jandarma ekipleri yollarda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Kocaeli Valiliği tarafından TEM Otoyolu Kocaeli geçişi, Kocaeli ile Yalova arasındaki D-130 Karayolu ve Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra yolunda oluşacak yoğunluklar nedeni ile olası bir kazanın olmaması ve yaşanacak kazalara anında müdahale edilebilmesi için çeşitli önlemler aldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yollarda önlem alacak. Bayram öncesi ve sonrası oluşacak yoğunluk nedeni ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Haziran ile 9 Haziran tarihleri arasında TEM Otoyolu'nda kaza riskinin yüksekliği tespit edilen noktalarda her 10 kilometrede bir trafik ekibi yerleştirilecek. Ekipler tarafından bu noktalarda çeşitli kontroller yapılacak.