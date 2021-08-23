TEM'de cip, emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca çarptı: 7 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda cipin emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Şirinyalı Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 17 HG 406 plakalı Chevrolet marka cip, emniyet şeridinde bekleyen 34 BDV 919 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada cipte bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 5 kişi, hafif ticari araçtaki 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.