TEM'de durdurulan bir araçtan 4 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan 4 kaçak göçmen çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde polis ekiplerinin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurduğu bir araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyete götürülen göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Konu ile ilgili olarak araç sürücüsü A.S. isimli şahıs göçmen kaçakçılığı suçuyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.