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TEM'de durdurulan ticari taksiden 5 düzensiz göçmen çıktı

Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda polis ekipleri tarafından durdurulan ticari takside 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından durdurulan ticari takside 5 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen Kaçakçılığının men önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen bir ticari taksi durduruldu. Araç içerisinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Araç Sürücüsü İ.B. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, kaçak göçmenler sınır dışı edilmek zere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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