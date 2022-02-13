TEM'de ele geçirilen 115 kilo uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç durduruldu. Yapılan aramalar neticesinde araçta; 185 paket halinde 110 kilogram 260 gram skunk, 4 paket halinde 4 kilogram 740 gram esrar ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.