TEM'de işçi servisi önce tıra sonra bariyerlere çarptı: 4 yaralı

İşçi servisindeki 4 yaralıyı itfaiye ekipleri kırılan ön camdan çıkardı. Servisin çarptığı tır ise önündeki araçlara çarpınca aynı bölgede zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, TEM Otoyolu İzmit geçişi Kapantepe Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğunlaşan trafikten dolayı yolda araçlar yavaşlamak zorunda kaldı. O.Y. idaresindeki 41 P 3796 plakalı Temsa marka işçi servisi yağmurun da etkisiyle yavaşlayamayarak 34 CER 763 plakalı Mercedes marka tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisi savrulup yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi. İşçi servisinin çarptığı tır ise önündeki 41 GCT 299 plakalı Kia marka kamyonete, kamyonet ise bir önündeki 41 AHC 496 plakalı Mercedes marka tıra çarpınca bölgede zincirleme kaza meydana geldi.

İşçi servisindeki 4 kişi yaralandı, yaralılar kırılan ön camdan çıkarıldı

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi servisindeki yaralılar tamamen kırılan ön camdan ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü O.Y.'nin yanı sıra yolcu olarak serviste bulunan K.O., T.K. ve O.S. ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan 2 tır ve 1 kamyonette ise maddi hasar meydana geldi. Kazadan dolayı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten verildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.