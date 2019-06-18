TEM'de kaza yapan tır yola devrildi, 2 saat trafik durdu

Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM otoyolunda kontrolden çıkan tır, aydınlatma direğine çarparak bariyerlerin üzerine devrildi. Devrilen direğe çarpan 1 otomobil ve ambulansın hasar gördüğü ve tır sürücüsünün de yaralandığı kazada yol trafiğe 2 saat kapandı.

Kaza, gece 03.00 sıralarında Derince TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Ü. idaresindeki 34 AR 0630 plakalı tır, bir başka tırın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Savrulan tır bir süre sürüklendikten sonra yolun orta kısmında çelik bariyerlerin üzerine devrildi. Tırın çarpması sonucu yola devrilen aydınlatma direğine çarpan 1 otomobil ve 1 ambulans hasar görürken, tır sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tır içinde sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kazada tırın devrilmesi sonucu ise TEM Otoyolu 2 saat trafiğe kapandı. Zaman zaman kontrollü olarak araç geçişlerine izin verilen yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrası devrilen tırın çekilmesiyle TEM'de trafik normale dönerken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.