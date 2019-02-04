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TEM'de kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.


Kaza, TEM otoyolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden 06 FU 8215 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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