TEM'de lastiği patlayınca önce tıra sonra bariyere çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda lastiği patlayarak kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce tıra sonra bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kartepe TEM Otoyolu Maşukiye mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Mehmet Ali G. idaresindeki 55 PN 083 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken lastiği patlayarak önce yanında ilerleyen tıra daha sonra bariyerlere çarparak savruldu. Bariyerlere çarpan araç kullanılmaz hale gelirken içerisinde bulunan sürücü Mehmet Ali G. ile Sevim G. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak çevre hastanelere sevk etti. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.