TEM'de motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda tünel içindeki yangın panosuna çarpan motosiklet, 50 metre sürüklendi. Kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anlara istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 07 FZN 79 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak tünel içinde bulunan yangın panosuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile panayu parçalayarak yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet üzerindeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen vatandaş ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Yolda kaza sebebiyle yoğunluk oluştu.