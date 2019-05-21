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TEM'de otomobille çarpışan otobüsü devrilmesini bariyerler önledi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM otoyolunda otomobil ile çarpışan otobüsün şarampole uçmasını bariyerler engelledi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM otoyolunda otomobil ile çarpışan otobüsün şarampole uçmasını bariyerler engelledi.


Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Sapanca sınırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametinde seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Kazım K. idaresindeki 16 RH 329 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanım etkisi işe savrulan otobüs, denir bariyerlere çarparak asılı kaldı. Otobüsün şarampole uçmasını bariyerler önlerken, kazada araçlarda bulunan sürücü ve yolcular yaralanmadan kurtuldu.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yetine gelen itfaiye ekipleri otobüsün sıkışan kapılarını açarak yolcuları tahliye etti. Yolcular çağrışan başka bir araçla tahliye edilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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