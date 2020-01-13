TEM'de seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil küle döndü. Yanan aracı gören vatandaşlar yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı.

Olay, Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FA 6002 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracını emniyet şeridinde durdurarak yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Olayı gören diğer sürücüler de araçlarını durdurarak, otomobilde çıkan yangını ellerine aldıkları yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştı. Vatandaşların tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamayan yangın büyüdü. Vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, patlamaların meydana geldiği otomobilin yakınında bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Sürücü ise yanan aracını çaresizlikle izledi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile müdahale etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, alevlerin sardığı otomobil, küle döndü. Olay yerinde vatandaşlardan birisi, “Çok şükür söndürüldü ama araba kül oldu” diyerek o anları cep telefonu ile kaydetti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından, geriye sadece demir yığını kalan araç, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.