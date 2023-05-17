TEM'de tır makaslayınca trafik durdu, araçlar kontak kapattı

Sürücüler kontak kapatmak zorunda kalırken, yaklaşık 2 saat süren uzun bekleyişin ardından yol trafiğe açıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Körfez geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BJM 002 plakalı tır makasladı. Tırın yolu kaplaması üzerine araç trafiği durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tırın kaldırılması için yoğun çaba başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de yolu temizlemek için çalışma başlattı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar kontak kapatmak zorunda kaldı.

"Kaya kaya makaslayınca yol kapandı"

Kazadan dolayı kontak kapatıp aracında bekleyen Emre Arslankaya, "Bir tane araç tırın önüne atlayınca direksiyon hakimiyetini kaybedip başka bir tıra vuruyor. Bu şekilde kaya kaya makaslayınca da yol kapandı. Gebze'den Gölcük'e gidiyordum. 2 saatimi burada geçti. Daha da sürecek herhalde" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kapanan Ankara istikameti yeniden trafiğe açıldı.