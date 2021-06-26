TEM'de tırın arkadan çarptığı panelvan aracın yarısı yok oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda seyir halinde tırın arkadan çarptığı panelvan araç içinde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Araç içinde emniyet kemeri takmayan bir kişi ise kazanın şiddetiyle aracın arka tarafına savruldu.

Kaza sabah saatlerinde Körfez TEM Otoyolu Hacı Osman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.A. idaresindeki 34 HA 0282 FİAT marka panelvan araç, yolun en sağında ilerlediği sırada yolda bir cisim görünce aniden yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen F.B. idaresindeki 34 AF 6248 Scania marka tır ise duramayarak panelvan araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle arka kısmı ezilerek ön kısmı ile birleşen panelvan içinde ön koltukta emniyet kemerini takmadan oturan G. adlı Türkmen uyruklu kadın, arka tarafa savrularak, sürücü H.A. ise bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı.

Hurdaya dönen araçtan itfaiye ekipleri çıkardı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında yaralıların olduğu araçtaki oksijen tüplerini fark eden ekipler, patlamamaları için tüpleri güvenli bir alana aldı. İtfaiye ekiplerince araç içinden çıkarılan 2 yaralı, ambulansa alınarak Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza TEM Ankara istikametini trafiğe kapattı

Kaza sebebiyle TEM Ankara istikametinde kısa bir süre duran trafik, araçların çekici ile yoldan kaldırılması ile normale döndü. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.