TEM'de yanan minibüs alev topuna döndü

Minibüsün alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde minibüs alevlere teslim oldu. İstanbul istikametinde sağ şeritte duran minibüsten bilinmeyen sebeple çıkan yangın, trafikte de yavaşlamaya sebep oldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma neticesinde yangın söndürülürken alev topuna dönen minibüs kullanılmaz hale geldi. Minibüsün alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.