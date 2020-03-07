İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM'de zincirleme kaza: Tır ve otomobil viyadükten uçtu

Kocaeli TEM Otoyolu Körfez kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kazaya karışan bir otomobil ve tır, viyadükten aşağıya uçtu.

Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.


Kaza 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez Atalar Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM İstanbul istikametinde ilk belirlemelere göre 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlardan bir tır ve otomobil, Hamza Dere Viyadüklerinden aşağıya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.