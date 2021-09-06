İhlas Haber Ajansı

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TEM'deki aracın bagaj ve yolcu kısmından 8 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari aracın içinden ve bagajından 8 düzensiz göçmen çıktı.

Olayla ilgili araç sürücüsü ise gözaltına alındı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu üzerinde şüpheli bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta polis ekiplerince yapılan incelemede yolcu ve bagaj kısmındaki 8 şahsın, düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü İ.H.H. ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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