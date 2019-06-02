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TEM'deki yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı

TEM otoyolu Kocaeli geçişinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla oluşan yoğunluk, bugün akşam saatleri itibari ile yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.


Cuma akşamı itibariyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, TEM otoyolu ve D-100 karayolu Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu. Cuma günü akşam saatlerinde iş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan vatandaşların trafikte oluşturduğu yoğunluk bugün de devam etti. Bugün sabah saatlerinde devam eden yoğunluk, akşam saatlerinde ise yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.

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