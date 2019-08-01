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Temiz deniz için ‘Sıfır Atık'

Körfez’de Dünya Doğa Koruma Günü haftası kapsamında Körfez Belediyesi ve iş birliği içinde olduğu kurumların temsilcileri Tütünçiftlik sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Körfez'de Dünya Doğa Koruma Günü haftası kapsamında Körfez Belediyesi ve iş birliği içinde olduğu kurumların temsilcileri Tütünçiftlik sahilinde temizlik çalışması yaptı.


Körfez'de Dünya Doğa Koruma Günü haftası kapsamında Körfez Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Körfez Devlet Hastanesi, Kocaeli Deniz Ticaret Odası, Deniz polisi ve gönüllü çevrecilerin işbirliği ile denize zarar veren, kirleten tüm atıklar temizlendi. Çevre duyarlılığına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Körfez Belediyesi ve işbirliği içinde olan kurumlar ile birlikte gerçekleştirilen etkinliğe, gönüllü çevreciler de destek verdi. 50 poşet atık toplanan etkinlikte, yetkililer ve gönüllü çevreciler vatandaşları duyarlı olmaya davet ederken, denize çöplerini değil, sevgilerini bırakmalarını söylediler.

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