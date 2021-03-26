Temizlenen İzmit Körfezi hasret kaldığı kuş türlerini ağırlıyor

Kurulan arıtma tesisleri, yapılan temizlik çalışmaları ve çevre denetimleri ile doğal temizliğine kavuşan İzmit Körfezi, göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son yıllarda flamingo ve kuğuların uğrak alanlarından biri haline gelen İzmit Körfezi, uzun yılardır görünmeyen kaşık kuşlarının da gözde konaklama yeri haline geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile temizlenerek çok sayıda canlıya ev sahipliği yapması nedeniyle besin çeşitliliği artan İzmit Körfezi'ne gelen kaşıkçı kuşları, kıyı bölgelerde avlanırken görüntülendi.