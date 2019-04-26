Terör operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu şahıslar adliyede

Kocaeli'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün üyeleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında örgütle bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu E.E.S., F.E.D., A.E.H., İ.M. isimli 4 şahsın kimlikleri tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan şahısların yakalanması için harekete geçen ekipler, Başiskele ilçesinde belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda E.E.S., F.E.D., A.E.H. ve İ.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar jandarma komutanlığına götürülürken, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan E.E.S., F.E.D., A.E.H. ve İ.M. isimli şahıslar Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.