Terör örgütü üyesi TEM'de düzenlenen operasyonla yakalandı

Kocaeli'de MKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir kişi TEM Otoyolu'nda düzenlenen bir operasyonda tır içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Maoist Komünist Parti (MKP) silahlı terör örgütü üyesi olan K.Ç. isimli bir şahsın TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir tır içerisinde olduğunu tespit etti. Şahsın yerini tespit eden ekipler, harekete geçti. TEM Otoyolu'nda plakası belirlenen tıra düzenlenen operasyonda terör örgütü olduğu iddia edilen K.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.