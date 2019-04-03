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Ters yoldan gelen araç polis otosuna çarptı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ters yönden geldiği iddia edilen hafif ticari araç, polis otosuna çarptı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ters yönden geldiği iddia edilen hafif ticari araç, polis otosuna çarptı. Yaralananın olmadığı kazada polis otosunda maddi hasar meydana geldi.


Kaza Kandıra Helvacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ters yola giren sürücüsünün ismi öğrenilemediği 34 TG 6580 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde ilerleyen polis otosuna çarptı. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana gelen polis otosu ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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