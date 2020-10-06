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Ters yönde ilerleyen minibüs, otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile ters yönde ilerlediği iddia edilen minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile ters yönde ilerlediği iddia edilen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultanorhan Mahallesi Eski Askeriye Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan Enes A. idaresindeki 41 NMF 46 plakalı otomobil ile ters yönde ilerlediği iddia edilen Recep C. yönetimindeki 41 P 4059 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Enes A. ve yanında bulunan Mehmet F. araç içinde sıkışarak yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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