Ters yöne giren sürücünün çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ters yöne giren sürücünün yaya geçidinden geçmeye çalışırken çarptığı kadın yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi İnönü Caddesi ile Fethiye Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.Ö. idaresindeki 81 AL 450 plakalı Opel marka otomobil, İnönü Caddesi'nde ter yöne girince o sırada yaya geçidinden geçmeye çalışan S.Ö. adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan S.Ö., yaya geçidinde yere yığıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan hafif yaralı S.Ö., ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.