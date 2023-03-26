Ters yöne U dönüşü kazayı getirdi: 1'i ağır 4 yaralı

Kocaeli'de ters yöne U dönüşü yapan minibüs ile rampa aşağı inen kamyon çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.D. idaresindeki 34 FTB 445 plakalı Peugeot marka minibüs ters yöne U dönüşü yaptı. O sırada S.A. hakimiyetindeki 14 ABE 629 plakalı Mercedes marka kamyon ise rampa aşağı inerken yavaşlayamayarak ters yöne giren minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs, 30 metre ileride durabildi. Minibüsün sürücüsü F.D. ve yolcu olarak bulunan eşi S.D., kızı İ.D., ve gelini F.N.D. kazada yaralandı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince minibüsten ambulanslara alınan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, minibüs sürücüsü F.D.'nin eşi S.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.