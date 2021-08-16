TFF 1. Lig: Kocaelispor: 0 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)

0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada, Del Valle kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
21. dakikada sol kanatta topu kazanan Atilla'nın ortasını defans, arka direk önünde uzaklaştırdı.
32. dakikada kazanılan serbest vuruşu Kocaelispor Atilla Turan ile kullandı. Tecrübeli futbolcunun sol ayağıyla sert şutu direkten döndü.
33. dakikada ceza sahası dışında topu kazanan Atilla Turan'ın 30 metreden sert şutu az farkla auta çıktı.
37. dakikada ceza sahası dışından İrfan'ın sert şutunu kaleci Burak kornere çeldi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Emre Kırgın, Gökmen Baltacı, Mehmet Akıncık
Kocaelispor: Korcan, Diego, Atilla, Cisse, Mehmet, Yılmaz, İrfan, Georges, Michael, Dino, Tisdel
Yedekler: İsmet, Mevlüt, Musa, İlyas, Yiğit, İsa, Bahattin
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Ümraniyespor: Burak, Avdija, Alim, Tomislav, Ercan, Onur, Oğuz, Emre, Bommou, Del Valle, Mrsic
Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Yiğithan, Yunus, Serkan, Emre, Camara, Kehinde, Fuat, Mustafa Karagöz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Del Valle (dk. 5) (Ümraniyespor)
Sarı Kart: Ercan Coşkun (Ümraniyespor)