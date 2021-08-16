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TFF 1. Lig: Kocaelispor: 0 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)

0 üstünlüğü ile tamamlandı.




Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada, Del Valle kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1


21. dakikada sol kanatta topu kazanan Atilla'nın ortasını defans, arka direk önünde uzaklaştırdı.


32. dakikada kazanılan serbest vuruşu Kocaelispor Atilla Turan ile kullandı. Tecrübeli futbolcunun sol ayağıyla sert şutu direkten döndü.


33. dakikada ceza sahası dışında topu kazanan Atilla Turan'ın 30 metreden sert şutu az farkla auta çıktı.


37. dakikada ceza sahası dışından İrfan'ın sert şutunu kaleci Burak kornere çeldi.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Emre Kırgın, Gökmen Baltacı, Mehmet Akıncık


Kocaelispor: Korcan, Diego, Atilla, Cisse, Mehmet, Yılmaz, İrfan, Georges, Michael, Dino, Tisdel


Yedekler: İsmet, Mevlüt, Musa, İlyas, Yiğit, İsa, Bahattin


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Ümraniyespor: Burak, Avdija, Alim, Tomislav, Ercan, Onur, Oğuz, Emre, Bommou, Del Valle, Mrsic


Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Yiğithan, Yunus, Serkan, Emre, Camara, Kehinde, Fuat, Mustafa Karagöz


Teknik Direktör: Recep Uçar


Gol: Del Valle (dk. 5) (Ümraniyespor)


Sarı Kart: Ercan Coşkun (Ümraniyespor)

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