TFF 1. Lig: Kocaelispor: 0 - Ümraniyespor: 3 (Maç sonucu)

0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada rakibi Georges'e sert müdahalede bulunan Yusuf direk kırmızı kart ile oyundan atıldı.
59. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Oğuz topu ceza sahası içine ortaladı. Kocaelispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Ercan'ın önünde kaldı. Ercan'ın altıpas üzerinden vuruşu ağlarla buluştu. 0-2
69. dakikada korner çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest vuruşu Ümraniyespor, Oğuz ile kullandı. Oğuz'un plase vuruşu filelere gitti. 0-3
85. dakikada Kocaelisporlu Atilla Turan ile Ümraniyesporlu Vršajevic kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Emre Kırgın, Gökmen Baltacı, Mehmet Akıncık
Kocaelispor: Korcan, Diego, Atilla, Cisse, Mehmet, Yılmaz, İrfan (Kubilay dk. 65), Georges, Michael, Dino (Bahattin dk. 58), Tisdel
Yedekler: İsmet, Mevlüt, Musa, İlyas, Yiğitali, İsa
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Ümraniyespor: Burak, Avdija Vršajevic, Alim, Tomislav, Ercan, Onur (Camara dk. 69), Oğuz, Yusuf Emre, Bammou (Kehinde dk. 90 ?), Del Valle (Emre dk. 89 ?), Mrsic (Serkan dk. 69)
Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Yiğithan, Yunus, Fuat, Mustafa Karagöz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Del Valle (dk. 5), Ercan (dk. 59), Oğuz (dk. 69) (Ümraniyespor)
Kırmızı Kartlar: Atila Turan (dk. 85) (Kocaelispor), Yusuf (dk. 50), Vršajevic (dk. 85) Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Cisse, Yılmaz (Kocaelispor) Ercan Coşkun, Bammou, Del Valle (Ümraniyespor)