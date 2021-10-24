TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Gençlerbirliği: 2

TFF 1.
Lig 10. haftasında Kocaelispor ve Gençlerbirliği arasında Kocaeli'de oynanan mücadele, Ankara ekibi Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada sağ kanattan rakip yarı alana yüklenen Kocaelispor'da Cisse'nin ortasına Ndlovu kafayla topu ağalara gönderdi. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
10. dakikada merkezde yaptığı presle topu kapıp hızla hücuma çıkan Kocaelispor'da Benhur'un pasında topla buluşan Dino, ceza yayı içerisinde yerden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
22. dakikada Atila Turan sol kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Müsait pozisyondaki Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Übeyd topu kornere çeldi.
53. dakikada Kocaelispor'u geride eksik yakalayarak hücuma çıkan Gençlerbirliği'nde sağ kenardan Barış Alıcı topu merkeze çevirdi. Ceza yayının sağ çaprazı üzerinde topla buluşan Tshibola'nın yerden şutunda top kaleci Korcan'ın ellerinde kaldı.
62. dakikada Kocaeli ceza sahası içerisinde topla buluşan Gençlerbirliğili Belyaev, topu sağına çekerek şut açısı yakaladı. Çektiği şuta kaleci Korcan güçlükle müdahale ederken top üst direğe çarpıp ardından kornere çıktı.
72. dakikada kullandığı duran topla ceza sahası içerisinde karambol oluşturan Gençlerbirliği, Barış Alıcı'nın altıpas önüne doldurduğu topta Gökhan Gül'ün kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı. 1-1
79. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Musa Nizam kaleci Übeyd'i geçip topu içeriye çevirdi. Gençlerbirliği savunması araya girerek topu uzaklaştırmayı başardı.
87. dakikada Gençlerbirliği'nin sol taraftar kullanmış olduğu kornerde Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
90. dakikada Grechyshkin'in uzaktan şutunda kaleci Korcan topu ellerinden kaçırdı. 1-2
Stat: Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Mavi, H. Hüseyin Tetik
Kocaelispor: Korcan Çelikay, A. Cisse, Diogo Coelho, Musa Nizam, Atila Turan, Mandjeck, Mehmet Taş, M. Pereira (Semih Karadeniz dk. 59), Yılmaz Özeren, (Kubilay Yavuz dk. 77), Benhur Keser, Dino Ndlovu (Mevlüt Erdinç dk. 59)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Mevlüt Çelik, Alpay Çelebi, J. Omolo, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, (Gökhan Gül dk. 61), Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş, D. Grechyshkin, Barış Alıcı, O. Belyaev, (S. Sallalich dk. 81), A. Tshibola, B. Eleke (İlker Karakaş dk. 90+5 ?)
Yedekler: Ramazan Köse, Musa Şahindere, Metehan Mert, Furkan Şeker, Gökhan Altıparmak, Muhammed Bayır,
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Dino Ndlovu (dk. 10) (Kocaelispor) Gökhan Gül (dk. 72), Grechyshkin (dk. 90) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kartlar: Diogo Coelho (dk. 90) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Atila Turan, A. Cisse (Kocaelispor), Barış Alıcı, Aksel Aktaş, Ramazan Köse, S. Sallalich (Gençlerbirliği)